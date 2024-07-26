Трамп может одобрить военную помощь Киеву на 500 миллиардов долларов. В чем состоит его план по Украине?

Помпео: Трамп может предоставить оружие по ленд-лизу Украине ради поражения РФ

Кандидат в президенты США и бывший американский лидер Дональд Трамп может предоставить Украине оружие по программе ленд-лиза, выделив на это 500 миллиардов долларов. По словам бывшего госсекретаря США Майка Помпео, Трамп может пойти на такой шаг ради поражения России.

Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией Майк Помпео бывший госсекретарь США

Чтобы нанести РФ как можно больше ущерба, Трамп мог бы снять все наложенные на Украину ограничения на использование американского оружия, а также ввести «реальные санкции» против Москвы. «Санкции администрации Байдена хорошо звучат на бумаге, но являются пустыми», — подчеркнул Помпео.

Фото: Marco Bello / Reuters

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидается, что после выхода из гонки действующего президента Джо Байдена за победу будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис.

Трамп может полностью снять санкции с России в случае переизбрания

Кроме того, по словам Помпео, бывший американский лидер США может полностью снять санкции с России после вступления Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). План Трампа может включать в себя демилитаризацию Крыма, восстановление Украины «за счет репараций из замороженных резервов Центрального банка России, а не за счет долларов американских налогоплательщиков».

Если Россия выполнит эти условия, Запад постепенно снимет санкции, отметил Помпео. «Они будут полностью сняты, как только Украина вступит и в НАТО, и в ЕС», — подчеркнул дипломат.

Также в рамках возможного плана Трампа Запад не признает новые российские территории, а НАТО может создать фонд в размере 100 миллиардов долларов для вооружения Украины, чтобы «Россия никогда больше не нападала».

Ранее в США призвали продлить программу ленд-лиза для Украины

Республиканская партия внесла в Конгресс США законопроект о продлении ленд-лиза для Украины. Если его одобрят, президент Джо Байден сможет передавать Украине и другим странам оружие без необходимых юридических и коммерческих процедур.

«Арсенал Украины сокращается с каждым днем, и ей нужна дополнительная помощь со стороны США и наших союзников по НАТО, чтобы добиться успеха», — говорится в обращении. По мнению республиканцев, этот закон обеспечит готовность США ответить на вызов «финансово ответственным образом» и поможет Украине защитить свой суверенитет.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Ленд-лиз для Украины был подписан 9 мая 2022 года и истек 30 сентября 2023 года. Сейчас авторы законопроекта призывают отменить пятилетний лимит на предоставление во временное пользование или аренду оборонных товаров союзникам.