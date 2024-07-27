Макрон оценил церемонию открытия Олимпийских игр-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оценил церемонию открытия Олимпийских игр-2024.
«Мы очень гордимся тем, что вы заставили Францию сиять. Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент. Спасибо полиции, службам экстренной помощи и волонтерам», — сказал Макрон на видео. По его словам, об этом снова будут говорить через 100 лет.
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