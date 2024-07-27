Макрон о церемонии открытия Олимпийских игр-2024: вы заставили Францию сиять

Президент Франции Эммануэль Макрон в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оценил церемонию открытия Олимпийских игр-2024.

«Мы очень гордимся тем, что вы заставили Францию сиять. Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент. Спасибо полиции, службам экстренной помощи и волонтерам», — сказал Макрон на видео. По его словам, об этом снова будут говорить через 100 лет.

В Греции мероприятие назвали крахом цивилизации. На родине Олимпийских игр оказались недовольны тем, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

Церемония состоялась 26 июля. Парад делегаций впервые прошел не на стадионе, а на реке Сена.