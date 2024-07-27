Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элизабетта Коччаретто
Сегодня
14:30 (Мск)
Диана Шнайдер
Олимпиада (ж)
Пари Нижний Новгород
0:3
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Екатерина Александрова
Завтра
13:00 (Мск)
Каролина Мухова
Олимпиада — парный разряд (ж)
Ринки Хидзиката
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Олимпиада (м)
Стэн Вавринка
Завтра
13:00 (Мск)
Павел Котов
Олимпиада (м)
Динамо М
1:0
1-й тайм
live
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Рубин
0:0
1-й тайм
live
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Магда Линетт
Завтра
13:00 (Мск)
Мирра Андреева
Олимпиада (ж)
Алехандро Табило
Завтра
13:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Олимпиада (м)
16:56, 27 июля 2024Спорт

ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в РПЛ

ЦСКА со счетом 3:0 разгромил «Нижний Новгород» во втором туре РПЛ
Никита Каккоев (слева) и Иван Обляков

Никита Каккоев (слева) и Иван Обляков. Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

ЦСКА одержал разгромную победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Забитыми мячами у московской команды отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков.

Благодаря победе ЦСКА с четырьмя очками возглавил турнирную таблицу. «Пари НН» с нулем располагается на предпоследней 15-й строчке.

В следующем туре чемпионата страны армейцы сыграют дома против «Оренбурга». Нижегородцы в гостях встретятся с махачкалинским «Динамо». Оба матча пройдут 4 августа.

Действующим чемпионом России является «Зенит». На старте нового сезона команда Сергея Семака также выиграла Суперкубок России.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Творческое лицо страны». В России похвалили открытие Олимпиады, а в Европе назвали его оскорблением христиан

      Вяльбе одной фразой оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

      В Москве пенсионерка захотела женить сына на американке и лишилась почти миллиона рублей

      Толпа освистала Макрона на открытии Олимпиады в Париже

      Россиянка поплатилась жизнью за отказ полиции в возбуждении дела на ее жалобу о насилии

      Орбан сравнил молчание о теракте на «Северных потоках» с капитуляцией

      Попросивший убежища в РФ журналист захотел получить российский паспорт

      Украинские мобилизованные мужчины сбежали из микроавтобуса военкомата

      Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов

      ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше