ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в РПЛ

ЦСКА со счетом 3:0 разгромил «Нижний Новгород» во втором туре РПЛ

ЦСКА одержал разгромную победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Забитыми мячами у московской команды отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков.

Благодаря победе ЦСКА с четырьмя очками возглавил турнирную таблицу. «Пари НН» с нулем располагается на предпоследней 15-й строчке.

В следующем туре чемпионата страны армейцы сыграют дома против «Оренбурга». Нижегородцы в гостях встретятся с махачкалинским «Динамо». Оба матча пройдут 4 августа.

Действующим чемпионом России является «Зенит». На старте нового сезона команда Сергея Семака также выиграла Суперкубок России.