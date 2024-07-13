«Зенит» выиграл Суперкубок России

«Зенит» обыграл «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча с «Краснодаром» прошла в Волгограде и завершилась со счетом 4:2. В составе победителей голами отличились Родригао, Вендел, а также оформивший дубль Максим Глушенков. У «Краснодара» забитыми мячами отметились Никита Кривцов и Федор Смолов.

«Зенит» в сезоне-2023/2024 выиграл чемпионат и Кубок России. «Краснодар» сыграет в матче, так как занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В 2023 году обладателем Суперкубка также стал «Зенит». Сине-бело-голубые оказались сильнее московского ЦСКА в послематчевой серии пенальти со счетом 5:4.