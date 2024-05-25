«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России. Команда Семака взяла титул в тяжелой борьбе с «Краснодаром» и «Динамо»

«Зенит» выиграл чемпионат России по футболу шестой раз подряд

Петербургский «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2023/2024.

В заключительном туре команда одержала победу над «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первым на 54-й минуте забил «Ростов»: голом отличился полузащитник Роналдо. На 64-й минуте счет сравнял хавбек Густаво Мантуан. На 85-й минуте полузащитник Артур Гимараэс вывел сине-бело-голубых вперед.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Клуб шестой раз подряд стал чемпионом России

«Зенит» выигрывает РПЛ начиная с 2019 года. Сине-бело-голубым удалось завоевать чемпионство в день основания команды: ей исполнилось 99 лет. Также клубу удалось сравнять количество побед в первенстве страны с московским «Спартаком». Теперь «Зенит» стал обладателем десяти титулов, как и красно-белые.

Все это время петербургскую команду возглавляет Сергей Семак. Прямо во время празднования чемпионства тренер вышел на сцену на домашнем стадионе команды и поставил подпись под контрактом, который рассчитан до 2030 года.

Семак в интервью «Матч ТВ» назвал матч заключительного тура РПЛ квинтэссенцией всего сезона. По мнению специалиста, в некоторых встречах сезона команде фатально не везло, также было совершено множество ненужных ошибок.

Сегодня все вернулось сполна. Благодарю бога за то, что у нас есть столько радости, которую мы дарим болельщикам. Первая мысль? Благодарность богу. Борьба до последнего тура, до последней минуты — такого не припомню на своем веку. Чтобы за титул боролись три команды, чтобы все было переплетено… Слава богу, что в самый нужный момент удача немного и нам улыбнулась Тренер «Зенита» Сергей Семак

Кто был в борьбе за победу?

Перед заключительным туром лидерство в РПЛ было за московским «Динамо». Команда могла стать чемпионом страны впервые за 48 лет, если бы в последнем туре не проиграла «Краснодару». Шансы на чемпионство также оставались и у «Краснодара»: в случае победы и потери очков «Зенитом» во встрече с «Ростовом» клуб бы завоевал золотые медали национального первенства впервые в истории.

У меня других ожиданий, кроме как чемпионства "Динамо", быть не может. Верю в победу подопечных Марцела Лички Внук Льва Яшина Василий Фролов

В результате в 30-м туре сильнее оказались краснодарцы. Единственный мяч в домашнем матче забил нападающий Джон Кордоба. Таким образом, обе команды лишились шансов на чемпионство. «Краснодар» занял второе место, а «Динамо» — третье. Оба клуба отстали от победившего «Зенита» на одно очко.

По мнению бывшего гендиректора «Динамо» Юрия Заварзина, «Динамо» показало себя бесхребетной командой, которая надеялась сыграть на ничью, однако в результате упустила чемпионство.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Легенда «Зенита» Андрей Аршавин назвал развязку сезона чудом. По его мнению, ни один писатель не смог бы написать сценарий этого чемпионата. Аршавин подчеркнул, что «Зенит» показал характер — даже когда матч плохо складывался, команда сумела переломить игру и выиграть.

Из чемпионата вылетели «Балтика» и «Сочи»

Калининградцы со счетом 1:3 проиграли московскому «Локомотиву». Забитыми мячами в составе победителей отметились Антон Миранчук, Артем Карпукас и Тимур Сулейманов. У проигравших отличился Виталий Лисакович, реализовавший пенальти.

Таким образом, «Балтика» набрала 26 очков и заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Будущее главного тренера команды Сергея Игнашевича, по словам самого специалиста, должно определиться в ближайшие дни. Вместе с калининградцами из РПЛ вылетел «Сочи», занявший последнее, 16-е место с 24 очками.

«Пари Нижний Новгород» и екатеринбургский «Урал», занявшие 13-е и 14-е места соответственно, сыграют в стыковых матчах за право выступить в РПЛ в следующем сезоне. «Нижний Новгород» сыграет с тульским «Арсеналом», занявшим четвертое место в Первой лиге. «Урал» встретится с тольяттинским «Акроном».

РПЛ пополнили две команды

Подмосковные «Химки» выиграли Первую лигу и получили право в следующем сезоне выступать в РПЛ. В заключительном матче турнира команда Андрея Талалаева обыграла новороссийский «Черноморец» со счетом 2:1. Отрыв «Химок» от махачкалинского «Динамо», которое заняло второе место и также напрямую вышло в РПЛ, составил пять очков.