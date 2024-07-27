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12:17, 27 июля 2024Спорт

В Париже разыграли первые медали Олимпиады

Казахстанские стрелки стали обладателями первых медалей на Олимпиаде в Париже
Ислам Сатпаев

Ислам Сатпаев. Фото: Amr Alfiky / Reuters

В Париже разыграли первые медали Олимпиады-2024. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Обладателями первых медалей стали казахстанские стрелки. Александра Ле и Ислам Сатпаев стали бронзовыми призерами в стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки среди смешанных команд.

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Церемония открытия Игр прошла 26 июля на Сене. Сборные проплывали по реке на кораблях. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде делегаций.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получают медали, которые содержат металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.

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      Дарья Коршунова
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