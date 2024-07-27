В Париже разыграли первые медали Олимпиады-2024. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Обладателями первых медалей стали казахстанские стрелки. Александра Ле и Ислам Сатпаев стали бронзовыми призерами в стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки среди смешанных команд.
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