Казахстанские стрелки стали обладателями первых медалей на Олимпиаде в Париже

В Париже разыграли первые медали Олимпиады-2024. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Обладателями первых медалей стали казахстанские стрелки. Александра Ле и Ислам Сатпаев стали бронзовыми призерами в стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки среди смешанных команд.

Церемония открытия Игр прошла 26 июля на Сене. Сборные проплывали по реке на кораблях. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде делегаций.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получают медали, которые содержат металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.