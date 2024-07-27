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15:45, 27 июля 2024Россия

В России отреагировали на информацию о звонке Белоусова Остину из-за Украины

Сенатор Карасин: контакты министров обороны России и США полезны для стран
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: РИА Новости

Контакты министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина полезны как для самих стран, так и для всего мира, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на информацию о звонке руководителя российского военного ведомства коллеге из США с предупреждением о готовящейся против Москвы провокации.

«Я не могу ручаться за то, что это соответствует фактам. Но в любом случае само по себе сообщение показывает, что такие контакты возможны и могут теоретически служить решению, предотвращению ненужных для международной обстановки и отношений между двумя странами инцидентов», — сказал сенатор.

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По информации The New York Times (NYT), 12 июля министр обороны России Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и рассказал о некой тайной операции, которую украинские спецслужбы готовили против России.

Глава Пентагона не знал о планах Киева и был удивлен этим сведениям. NYT пишет, что в Вашингтоне серьезно отнеслись к заявлению Белоусова и связались по этому вопросу с Киевом. США предостерегли украинскую сторону от возможных провокаций. При этом в NYT отмечают, что неясно, насколько угроза реальна.

12 июля российское и американское оборонные ведомства сообщали о телефонных переговорах Остина и Белоусова. В Москве рассказали, что во время беседы стороны обсуждали вопросы безопасности и варианты снижения напряженности.

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      Варвара Кошечкина
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