Четырехкратный олимпийский чемпион назвал Олимпиаду в Париже безобразием

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов назвал Олимпиаду в Париже безобразием

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Олимпийские игры 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Бывший спортсмен назвал соревнования безобразием. По его мнению, российским телеканалам необходимо было показывать Игры. «Где кого изнасиловали, где кого обокрали. Культура Европы умирает, там останутся архитектура и памятники», — посчитал Тихонов.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.