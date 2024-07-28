Футболист пожаловался на стоимость аренды квартиры в Москве

Игрок «Динамо» Лунев: за аренду квартиры в Москве надо отдать сумасшедшие деньги

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев высказался о ценах в российской столице. Его слова приводит Sport24.

«Заметил, что в Москве поменялись цены. Сейчас за аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. На всю недвижимость цены выросли», — пожаловался Лунев. Игрок добавил, что насчет цен на продукты рассуждать не может, так как живет на базе и еще не ходил в магазин.

32-летний Лунев присоединился к «Динамо» 1 июля. Контракт футболиста рассчитан на два года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги он сыграл в двух матчах и пропустил два гола.

В прошлом сезоне россиянин выступал за азербайджанский «Карабах». 29 марта он в составе клуба стал чемпионом Азербайджана. Ранее вместе с командой голкипер дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру», за который играл с 2021-го по 2023-й.

С 2017 по 2021 год Лунев представлял петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми он трижды становился чемпионом России. Также в активе голкипера семь матчей в составе сборной России.