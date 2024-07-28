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19:19, 28 июля 2024Россия

Иностранный военный случайно разбил бокал на приеме у Путина. Президент успокоил гостя двумя фразами

Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя словами «на счастье»

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Иностранный военнослужащий случайно разбил бокал с шампанским на приеме у президента России Владимира Путина в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Глава государства попытался успокоить гостя.

Инцидент произошел после парада ко Дню Военно-морского флота (ВМФ).

Путин успокоил военного двумя фразами

В воскресенье, 28 июля, глава государства собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, а также командующих морскими силами дружественных стран, в том числе Азербайджана, Вьетнама и Египта. Помимо них, на встрече присутствовали министр обороны России Андрей Белоусов и главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

После того как Путин поздравил моряков с праздником, гостям стали разносить бокалы с шампанским. Один из гостей уронил фужер и сразу попытался собрать осколки.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

После этого глава государства подошел к военным и поприветствовал каждого из них с бокалом.

Президент назвал собрание военных очень хорошим знаком

На встрече с главами иностранных делегаций Путин назвал хорошим знаком, когда военные люди собираются вместе. «Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», — сказал он.

Также президент сообщил о награждении более 30 тысяч моряков, участвующих в специальной военной операции. В частности, почетное звание «гвардейский» присвоено фрегату «Адмирал Макаров», одному полку и трем бригадам морской пехоты, еще три боевых соединения морпехов и фрегат «Адмирал Эссен» награждены орденами.

Ранее Путин пошутил о «хрюкнувшем» модераторе пленарной сессии ПМЭФ

В июне президент России пошутил над модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ) Сергеем Карагановым. Отвечая на вопрос Караганова о направлениях и целях развития российской экономики, глава государства указал, что дал ответ ранее.

«Я целый час битый здесь объяснял, что мы делаем. (…) Поэтому вы прикорнули немножко — хрюкнули, как говорят в народе», — сказал Путин, чем рассмешил модератора.

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      Варвара Кошечкина
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