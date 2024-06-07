Путин пошутил о «хрюкнувшем» модераторе пленарной сессии ПМЭФ

Путин пошутил о «хрюкнувшем» во время его выступления на ПМЭФ модераторе

Президент России Владимир Путин пошутил над модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ) Сергеем Карагановым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Отвечая на вопрос Караганова о направлениях и целях развития российской экономики, глава государства указал, что ответ был дан в ходе его выступления.

«Я целый час битый здесь объяснял, что мы делаем. (…) Поэтому, вы прикорнули немножко — хрюкнули, как говорят в народе», — сказал Путин, чем рассмешил модератора.

После этого президент напомнил о десяти пунктах, указанных в его программе. «Мы не что-то делаем, мы работаем над новой стратегией развития, она у нас есть», — добавил Путин.

В выступлении Путин предложил расширить программу ипотеки для семей с детьми по ставке шесть процентов. Действие программы глава государства предложил распространить на семьи, которые хотят купить жилье в малых городах. При этом возраст детей не будет иметь значения, подчеркнул Путин.