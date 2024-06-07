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16:46, 7 июня 2024Россия

Путин пошутил о «хрюкнувшем» модераторе пленарной сессии ПМЭФ

Путин пошутил о «хрюкнувшем» во время его выступления на ПМЭФ модераторе

Фото: Ramil Sitdikov / Host photo agency RIA Novosti / Reuters

Президент России Владимир Путин пошутил над модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ) Сергеем Карагановым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Отвечая на вопрос Караганова о направлениях и целях развития российской экономики, глава государства указал, что ответ был дан в ходе его выступления.

«Я целый час битый здесь объяснял, что мы делаем. (…) Поэтому, вы прикорнули немножко — хрюкнули, как говорят в народе», — сказал Путин, чем рассмешил модератора.

После этого президент напомнил о десяти пунктах, указанных в его программе. «Мы не что-то делаем, мы работаем над новой стратегией развития, она у нас есть», — добавил Путин.

В выступлении Путин предложил расширить программу ипотеки для семей с детьми по ставке шесть процентов. Действие программы глава государства предложил распространить на семьи, которые хотят купить жилье в малых городах. При этом возраст детей не будет иметь значения, подчеркнул Путин.

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      Алан Босиков
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