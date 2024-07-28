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16:00, 28 июля 2024Россия

Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя

«МК»: Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя словами «на счастье»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Московский комсомолец

Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, разбившего бокал шампанского на приеме в Адмиралтействе. Подробности инцидента приводит «МК».

В воскресенье глава государства собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из КНР, Алжира и Индии. На встрече также присутствовали командиры морских сил из других стран, включая Азербайджан, Вьетнам и Египет.

Когда выступление главы государства завершилось, официанты стали разносить напитки гостям. Один из иностранцев случайно уронил бокал, после чего попытался собрать осколки. Путин постарался его успокоить, объяснив, что в России это не принято. «На счастье», — добавил он.

Ранее стало известно о награждении Путиным более 30 тысяч моряков. Наград они удостоились за участие в специальной военной операции (СВО). В воскресенье российский президент встретился с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании дня Военно-морского флота России. Собрание военных вместе является хорошим знаком, указывающим на то, что они стремятся к миру и сотрудничеству, отметил он.

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      Лилиана Набиуллина
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