Сербский теннисист Новак Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными

Сербский теннисист Новак Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными. Его слова приводит AP.

Спортсмен остался недоволен тем, что британца Энди Маррея в одиночном разряде на Играх 2024 года в Париже заменил парник Мэттью Эбден. «Я действительно не понимаю правил. Было много запасных игроков в одиночном разряде, у которых было много времени. Их можно было вызвать», — заявил он.

В первом круге одиночного разряда Олимпиады Джокович одержал победу над Эбденом. Встреча продлилась 53 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:1. Во втором круге Джокович встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Надаль является двукратным олимпийским чемпионом. Спортсмен завоевал золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине в одиночном разряде, а затем победил в паре с Марком Лопесом на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Джокович выигрывал бронзу на Играх-2008.