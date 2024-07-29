Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Сегодня
13:00 (Мск)
Каролина Мухова
Олимпиада — парный разряд (ж)
Новак Джокович
Сегодня
14:30 (Мск)
Рафаэль Надаль
Олимпиада (м)
Роман Сафиуллин
Сегодня
14:30 (Мск)
Томас Мартин Этчеверри
Олимпиада (м)
Сара Эррани
Завтра
13:00 (Мск)
Мирра Андреева
Олимпиада — микст
09:45, 29 июля 2024Спорт

Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными

Сербский теннисист Новак Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными

Фото: Edgar Su / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными. Его слова приводит AP.

Спортсмен остался недоволен тем, что британца Энди Маррея в одиночном разряде на Играх 2024 года в Париже заменил парник Мэттью Эбден. «Я действительно не понимаю правил. Было много запасных игроков в одиночном разряде, у которых было много времени. Их можно было вызвать», — заявил он.

В первом круге одиночного разряда Олимпиады Джокович одержал победу над Эбденом. Встреча продлилась 53 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:1. Во втором круге Джокович встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Надаль является двукратным олимпийским чемпионом. Спортсмен завоевал золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине в одиночном разряде, а затем победил в паре с Марком Лопесом на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Джокович выигрывал бронзу на Играх-2008.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о пропавших без вести из-за прорыва дамбы в Карелии

      В России установят правила транспортировки медицинских отходов

      Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронта

      В Европе начали готовиться к торговле с США при Трампе

      На Западе заявили о планах России по созданию альтернативы НАТО

      Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными

      Внешность 81-летнего Мика Джаггера на модном показе вызвала споры в сети

      В российском аэропорту произошел сбой десятков рейсов

      Неизвестный выстрелил в российскую школьницу

      Появились новые подробности об отраженной атаке ВСУ на Ленобласть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше