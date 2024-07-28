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20:50, 28 июля 2024Спорт

Надаль сыграет против Джоковича на Олимпиаде в Париже

Надаль вышел во второй круг на Олимпиаде в Париже и сыграет против Джоковича
СюжетЛетние Олимпийские игры
Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль. Фото: Claudia Greco / Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг олимпийского турнира 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В первом круге 38-летний спортсмен одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. Во втором круге Надаль сыграет против 37-летнего серба Новака Джоковича.

Надаль является двукратным олимпийским чемпионом. Спортсмен завоевал золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине в одиночном разряде, а затем победил в паре с Марком Лопесом на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступают семь российских теннисистов.

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      Анастасия Борисова
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