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15:36, 29 июля 2024Мир

Военный эксперт объяснил вывод стратегических бомбардировщиков США с границы Украины

Военный эксперт Глазунов: США могли переместить бомбардировщики на Украину

Фото: Brian M. Wilbur / U.S. Navy / Reuters

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснил вывод американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress с границы Украины. В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что США могли переместить эти самолеты на Украину для подготовки новых ударов.

Ранее Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что США вывели свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с румынской авиабазы Михаил Когэлничану близ границы с Украиной. Как указали военные, 26 июля в период дислокации на авиабазе один из самолетов совершил вылет в район Персидского залива.

«Важно понимать, куда они их переместили. Может, они на Украину их разместили, может, усилили Прибалтику, Польшу. На этом месте что-то новое появится. В этом случае нужно отслеживать перемещения, для этого у нас есть разведка, спецслужбы. Если они переместили на Украину, то тоже интересно, куда, — вероятно, они готовят какой-то удар. Это все нужно анализировать на уровне Генштаба. У американцев постоянно идет какая-то ротация, они даже на Ближний Восток могут переместить», — отметил Глазунов.

21 июля Силы обороны Финляндии сообщили, что тяжелые бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США провели тренировочный полет над Финляндией. «Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress совершили полет в воздушном пространстве Финляндии в рамках учений», — говорилось в сообщении.

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В тот же день российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы над акваторией Баренцева моря парой бомбардировщиков B-52H Stratofortress.

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      Кирилл Садовский
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