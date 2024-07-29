«Идиот, я в Вологде». Губерниева призвали не возвращаться в Россию после слов о неспортивной стране

Губерниева призвали не возвращаться в Россию из-за слов о неспортивной стране

Спортивный журналист, комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал Россию неспортивной страной на фоне низкого, по его мнению, интереса сограждан к спортивным мероприятиям.

Один из подписчиков призвал из-за этого Губерниева «не возвращаться» в страну, хотя оказалось, что журналист в это время находился в Вологде.

Комментатор заявил, что спорт мало интересует россиян

Губерниев посчитал, что Россия — неспортивная страна, так как спорт и спортсмены «мало кого интересуют» среди соотечественников.

Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет… Грустно… Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться… Дмитрий Губерниев комментатор, телеведущий

Один из подписчиков в комментариях написал: «Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию, ты тут не нужен». «Идиот, я в Вологде», — ответил на это Губерниев.

Комментатор также предложил вместо дискуссии о необходимости следить за Олимпиадой, которая разгорелась в комментариях, обсудить рекорд мира среди юниоров, установленный 28 июля пловцом Мироном Лифинцевым на Кубке России на эстафете 4х100 метров. Он проплыл 100 метров на спине за 52,08 секунд. «Ау, спортивная страна? Все же сегодня смотрели Кубок России по плаванию из Екатеринбурга?» — иронично спросил Губерниев.

Журова в ответ Губерниеву призвала развивать внутренние спортивные соревнования

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» отреагировала на высказывание Губерниева.

«Дмитрий, как всегда, может быть крайне жесток в своих оценках. Я не спортивными нас не назову. Мы любим спорт, и у нас этому уделяется большое внимание. Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например, по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпион мира по плаванию», — высказалась Журова.

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

По словам олимпийской чемпионки, в США с болельщиками работают таким образом, что внутренние соревнования считаются выше, чем мировые первенства.

«Кто мешает и нам так сделать? Начать хотя бы с фигурного катания. Я уже целый год говорю, что нужно сделать лигу фигурного катания, лигу художественной гимнастики, где все будут видеть, что уровень выступлений здесь значительно выше, чем на любом мировом первенстве. Может быть, именно это имел в виду Дмитрий, что в наших руках создать такие соревнования», — добавила она.

Губерниев не в первый раз называет Россию неспортивной страной

В конце июня комментатор привел в пример российскому спорту соревнования в США. На фоне новости, что олимпийский отбор в сборную страны по гимнастике прошел в Миннеаполисе при аншлаге на трибунах вместимостью в 20 тысяч зрителей, Губерниев высказался, что «Россия станет по-настоящему спортивной страной, когда у нас будет как у них».

«На квалификации национального первенства США по спортивной гимнастике», — подчеркнул журналист, указав на уровень соревнования.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В апреле Дмитрий Губерниев также назвал Россию неспортивной страной. «Наш спорт на обочине уже три года. Россия — неспортивная страна. Сейчас трудно проверить, сильно отстал российский спорт или нет. Мы отстали и отстаем», — заявил Губерниев. По его словам, главные задачи сейчас две: как можно скорее вернуться на международные турниры и еще активнее развивать детско-юношеский спорт.

О подобном в 2016 году говорил и экс-защитник ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий. «Я о посещаемости. Мы выиграли Олимпиаду по гандболу. И сколько ходит на их матчи? Пять человек сидит. И мы говорим, что любим спорт? Нет, мы его не любим! Причем на волейбол, синхронное плавание, насколько я знаю, порой вообще не надо платить за билеты. Но люди все равно не ходят!», — объяснял свой посыл Березуцкий.