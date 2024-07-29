Вероятность выхода Турции из НАТО из-за угроз Израилю оценили

Политолог Блохин: Турцию вряд ли исключат из НАТО из-за угроз Израилю

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог Константин Блохин оценил вероятность исключения Турции из НАТО на фоне заявлений президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, допустившего ввод войск в Израиль. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт предположил, что подобный сценарий вряд ли возможен.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы Герт Вилдерс предложил лишить Турцию членства в НАТО из-за слов Эрдогана, который не исключил отправку военных в Израиль.

«Турецкая армия — одна из сильнейших в НАТО, турки этим очень гордятся. Очевидно, что без Турции потенциал НАТО будет ослаблен, — НАТО много потеряет, если Турцию вынудят уйти. С другой стороны, произраильское лобби на Западе крайне активное и влиятельное, поэтому идет прессинг на Турцию. Кроме того, Запад не устраивает своенравная позиция Эрдогана в рамках альянса, где от участников ожидается железная дисциплина. Эрдоган же занимает позицию политической многовекторности», — заявил Блохин,

Турцию будут пытаться «причесать» и дальше, однако выход Турции из НАТО — это скорее разговоры и угрозы, чтобы дисциплинировать Турцию, которая пытается выделиться практически по каждому вопросу Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог

28 июля Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию. В ответ глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил турецкого лидера с лидером Ирака Саддамом Хусейном.