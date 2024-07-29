Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:33, 29 июля 2024Мир

Вероятность выхода Турции из НАТО из-за угроз Израилю оценили

Политолог Блохин: Турцию вряд ли исключат из НАТО из-за угроз Израилю
СюжетВыборы в Турции
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог Константин Блохин оценил вероятность исключения Турции из НАТО на фоне заявлений президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, допустившего ввод войск в Израиль. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт предположил, что подобный сценарий вряд ли возможен.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы Герт Вилдерс предложил лишить Турцию членства в НАТО из-за слов Эрдогана, который не исключил отправку военных в Израиль.

«Турецкая армия — одна из сильнейших в НАТО, турки этим очень гордятся. Очевидно, что без Турции потенциал НАТО будет ослаблен, — НАТО много потеряет, если Турцию вынудят уйти. С другой стороны, произраильское лобби на Западе крайне активное и влиятельное, поэтому идет прессинг на Турцию. Кроме того, Запад не устраивает своенравная позиция Эрдогана в рамках альянса, где от участников ожидается железная дисциплина. Эрдоган же занимает позицию политической многовекторности», — заявил Блохин,

Турцию будут пытаться «причесать» и дальше, однако выход Турции из НАТО — это скорее разговоры и угрозы, чтобы дисциплинировать Турцию, которая пытается выделиться практически по каждому вопросу

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог

28 июля Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию. В ответ глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил турецкого лидера с лидером Ирака Саддамом Хусейном.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Столкнувшийся с пассажирским поездом грузовик выехал на запрещающий сигнал. Водитель Асламбек чудом выжил

      На Украине объяснили необходимость сохранения транзита газа

      Подорожание аренды квартир в России оценили

      В Госдуме одобрили ужесточение правил продажи SIM-карт и деанонимизацию каналов

      Звезда «Слова пацана» столкнулась с проблемами из-за известности

      Стюардесса накричала на попросившую плед пассажирку, сорвала рейс и попала на видео

      Украинские военные потребовали от Зеленского не увольнять комбрига

      Число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом выросло

      Генштаб ВСУ выступил против запрета на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

      Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неизвестные предметы в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше