В команде Нурмагомедова прокомментировали многомиллионные долги бойца

Президент Eagle FC Завуров о долгах Нурмагомедова: компетентные люди разбираются

Президент Eagle FC, родственник бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров прокомментировал информацию о том, что у спортсмена есть многомиллионная налоговая задолженность. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Завуров заявил, что команда Нурмагомедова платит налоги и работает. «Сейчас компетентные люди разбираются, откуда все началось. Хабиб спокойно двигался. Домой приезжал, уезжал, никаких проблем не было», — рассказал он.

11 мая Mash сообщил, что Нурмагомедов задолжал ФНС 306,2 миллиона рублей. Отмечалось, что счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда были заблокированы. Позднее в отношении Нурмагомедова возбудили исполнительное производство.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.