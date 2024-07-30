«Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем». Макрон и Асад ответили на письма школьницы из Луганска

Школьница из Луганска Савенкова заявила, что Асад и Макрон ответили на ее письма

Школьница из Луганска Фаина Савенкова написала письма президентам Сирии Башару Асаду и Франции Эммануэлю Макрону и получила на них ответ.

Писательница и драматург рассказала, что ей написал Башар Асад. Школьница встретилась с его помощником, и он пригласил девушку посетить его страну. «Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил», — поделилась она.

По поводу Макрона: мне всего один раз отвечал помощник и ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: «Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем» Фаина Савенкова школьница из Луганска, написавшая Асаду и Макрону

Школьница пригласила Трампа посетить Донбасс

Фаина также написала открытое письмо кандидату в президенты Соединенных Штатов Дональду Трампу, в котором попросила политика помочь прекратить поставки западного оружия Украине. Она пригласила бывшего американского президента посетить Донбасс, заявив, что он должен понять, как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, губит жителей Донбасса и, в частности, детей.

Она также призналась, что попросила бы Трампа надавить на украинские власти для того, чтобы из базы скандально известного сайта «Миротворец» убрали данные о детях.

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В 12 лет Савенкова попала в базу украинского сайта «Миротворец»

Поводом стало то, что Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на мирную жизнь. «Украина внесла на "Миротворец" еще одного "врага" — 12-летнюю писательницу и драматурга Фаину Савенкову из ЛНР», — рассказал тогда посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он заявил, что девочку обвиняют в «распространении фейков и собственных домыслов», а также участии в писательских конкурсах в России.

Сама Фаина назвала попадание в базу украинского сайта почетным, однако заметила, что публикация личных данных детей на подобных сайтах — нарушение прав ребенка. По мнению школьницы, решающим для добавления ее в список стало участие в фестивале «Звезды над Донбассом» и работа с российским писателем Александром Конторовичем.

Сайт был создан в 2014 году. Его цель заключается в установлении личностей и публикации персональных данных всех, кто, по мнению авторов, угрожает нацбезопасности Украины. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сайт «Миротворец» является планом-картой уничтожения упомянутых на нем людей и был создан для подготовки террористических актов.