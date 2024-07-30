По Татарстану прокатились ураганы с ливнями и крупным градом. Смерч раскидал самолеты в аэропорту

В аэропорту Бегишево под Нижнекамском смерч раскидал самолеты по взлетной полосе

Смерч разбросал самолеты в аэропорту Бегишево под Нижнекамском. Очевидцы поделились видео, на котором видны последствия непогоды.

На кадрах четыре самолета переворачиваются от сильного ветра и перемещаются с места парковки. Как сообщили позже в Росавиации, повреждены оказались четыре учебных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, частный вертолет, машины перронной техники и сооружения на аэродроме.

Кроме того, смерч снес крыши, обшивку домов и в некоторых зданиях выбил окна.

Два работника аэропорта пострадали в результате смерча

Водитель и сотрудница инженерно-технического отдела получили ушибы в результате непогоды. По уточненным данным, им не понадобилась госпитализация.

В аэропорту было объявлено штормовое предупреждение с 15:02 до 15:54, однако на его работу стихия не повлияла. В пресс-службе «КАМАЗ» отметили, что степень ущерба устанавливается. «В аэропорту Бегишево, дочерней компании ПАО "КАМАЗ", прошел смерч. Были повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника. На работу аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов стихия не повлияла. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

При этом в МЧС предупредили, что непогода сохранится в Татарстане до позднего вечера среды, 31 июля. В республике объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казань накрыла мощная гроза с градом и сильным ветром

30 июля по городу прошелся ливень, местами выпал град. Вода вперемешку с ледяной крошкой затопила улицы — уровень луж оказался настолько высоким, что на некоторых дорогах у автомобилей не было видно колес.

«По прогнозу ожидались грозы, шквалистый сильный ветер около 15-20 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду, сильные дожди и ливни, локально град. В Казани по территории города эти неблагоприятные явления прошли, сейчас за окном светит солнце», — рассказали в МЧС.

По данным ведомства, серьезных последствий стихии в городе не обнаружено. Однако спасатели не исключают, что могут наблюдаться незначительные повреждения, но все же «для катастрофического ущерба ветер был недостаточно сильным».

Интернет-пользователи из Казани публиковали кадры с частицами льда размером с крупные ягоды. Помимо этого, как рассказали местные жители, некоторые машины получили гидроудар, а в одном из торговых центров, по предварительной информации, затопило фуд-корт.