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17:37, 30 июля 2024Россия

Стало известно о двух пострадавших в российском аэропорту после смерча

В аэропорту Нижнекамска смерчем разбросало самолеты по взлетной полосе

В аэропорту Нижнекамска смерчем разбросало самолеты по взлетной полосе. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как поток ветра разбросал в стороны несколько легкомоторных самолетов в российском аэропорту. Смерч также снес крыши и обшивку с административных зданий на территории аэропорта, местами выбило окна.

По данным канала, повреждения получили четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.

Как сообщила Baza, пострадали двое работников аэропорта, у них диагностировали ушибы. Ущерб предстоит подсчитать позже.

Ранее в конце июля Казань накрыла мощная гроза с градом и сильным ветром, местами выпал снег. Последствия непогоды также попали на видео.

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      Елена Торубарова
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