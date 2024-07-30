Силовики начали искать россиянина с дробовиком и в форме НАТО

В Москве мужчина купил себе форму НАТО, обвинил жену в шпионаже и скрылся

В Москве 58-летний местный житель купил себе форму НАТО, обвинил жену в шпионаже и, взяв оружие, уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, месяц назад брат мужчины, который находится в зоне специальной военной операции, перестал выходить на связь. На этом фоне у москвича начались галлюцинации — его госпитализировали и выписали лечение, которое ему помогало.

Недавно родственник вернулся в отпуск, поэтому мужчина перестал пить таблетки. В результате ему начали мерещиться шпионы, и у него появилась мания преследования. Он решил, что жена, теща и сосед работают на силовые структуры и следят за ним. В какой-то момент мужчина начал утверждать, что он военный.

26 июля москвич взял с собой форму, дробовик и уехал в сторону Тверской области. Теперь его ищут силовики.

Ранее в подмосковном Раменском посетитель тира в парке направил оружие на сотрудника.

