Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 30 июля 2024Силовые структуры

Силовики начали искать россиянина с дробовиком и в форме НАТО

В Москве мужчина купил себе форму НАТО, обвинил жену в шпионаже и скрылся

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 58-летний местный житель купил себе форму НАТО, обвинил жену в шпионаже и, взяв оружие, уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, месяц назад брат мужчины, который находится в зоне специальной военной операции, перестал выходить на связь. На этом фоне у москвича начались галлюцинации — его госпитализировали и выписали лечение, которое ему помогало.

Недавно родственник вернулся в отпуск, поэтому мужчина перестал пить таблетки. В результате ему начали мерещиться шпионы, и у него появилась мания преследования. Он решил, что жена, теща и сосед работают на силовые структуры и следят за ним. В какой-то момент мужчина начал утверждать, что он военный.

26 июля москвич взял с собой форму, дробовик и уехал в сторону Тверской области. Теперь его ищут силовики.

Ранее в подмосковном Раменском посетитель тира в парке направил оружие на сотрудника.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

      Украина изменила позицию по участию Хаматовой в Венецианском кинофестивале

      Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил помилования

      «Давайте уничтожим Евросоюз!» Во Франции призвали к развалу ЕС из-за политики в отношении России

      Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

      В Одессе объяснили причину переименования бульвара Жванецкого

      Российский суд оставил в силе арест участника нападения на Белгородскую область

      Перечислены защищающие от болезни Альцгеймера продукты

      Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады пожаловалась на травлю в сети

      Депутат российского региона арестован по подозрению в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше