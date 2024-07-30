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14:05, 30 июля 2024Моя страна

Утащивший печеньки рыбаков медведь завалился рядом с палатками и поел

Утащившего и съевшего печенье рыбаков медведя сняли на видео под Кемерово

В Кемеровской области медведь увидел рыбаков, проверил все их вещи и украл печенье, попав на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в окрестностях поселка Бородино в Мысках. Зверь вальяжно вышел из леса и, разогнав компанию рыбаков, принялся обшаривать их вещи. Он проверил канистры, сумку и тазики, после чего достал пакет с печеньем. Медведь отошел за палатки и сел под дерево, спокойно поедая лакомство, пока рыбаки смотрели на него из машины.

«Маленький, а уже страшно, — указал автор ролика. — Тоха! Он своровал печеньки и прямо здесь завалился жрать! Может чая налить еще?»

Ранее стало известно, что в приморском зоопарке поселились медведи-молодожены. Ласки животных запечатлели на видео. В зоопарке рассказали, что Миша и Маша находятся только в начале отношений. «Впереди десятки счастливых лет и появление маленьких Топтыгиных», — заявили специалисты.

Незадолго до этого в фотоловушку попала медитация гималайского медведя, спокойно сидящего на камне и качающего головой. В том же заповеднике сняли и замедленный бой оленей, которые пытались так привлечь внимание самки.

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      Варвара Кошечкина
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