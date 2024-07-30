В «Пятерочках» в нескольких регионах опустели полки. Куда пропали хлеб и вода?

X5 Group: отсутствие товаров на полках связано с нехваткой работников

X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», прокомментировала ситуацию с пустующими полками в ряде российских магазинов. Отсутствие ряда товаров связали с нехваткой рабочей силы на распределительном центре.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео с пустыми полками в «Пятерочках» в городах Золотого кольца России. Указывалось, что хлеб, крупы, мука, специи и бутилированная вода стали пропадать из некоторых магазинов на прошлой неделе. Сначала это произошло в Ярославле, а затем в Рыбинске, Коврове и отдельных городах Ивановской и Костромской областей. В пресс-службе владельца «Пятерочки» поспешили отреагировать на получившую широкую огласку ситуацию.

В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину X5 Group

Там добавили, что для решения подобных проблем привлекаются дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов. Улучшение ожидается в скором времени, заверили в компании.

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Mash связал ситуацию с недавними рейдами в отношении мигрантов

Как писало издание, отсутствие на полках ряда товаров связано с нехваткой около тысячи рабочих в распределительном центре, откуда отгружались товары. Там работали мигранты, однако после рейда полиции всех депортировали на родину. Также канал указывал, что сейчас в распределительном центре в Ярославле открыты 465 вакансий только на оператора и кладовщика-комплектовщика. В соседних областях — 301 (Ивановская) и 415 (Владимирская).

Сотрудник торговой сети между тем рассказал порталу «Ивановские новости», что «всех мигрантов из-за того, что они работали незаконно, уволили и отправили на родину». «Рабочих рук не хватает. Даже во все близлежащие города, например, в Кострому, Ковров, Ярославль приезжают сотрудники "Пятерочки" и сами на паллеты собирают товары, чтобы они были у кого-то», — поделился собеседник издания.

В правительстве Ярославской области также предоставили комментарий по ситуации. «На РЦ были проблемы с персоналом. Вопрос решается. Срок вхождения в график поставок три недели», — приводит ответ пресс-службы портал 76.ru.

Из России выдворили почти 40 тысяч мигрантов за полгода

Данные предоставили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). При этом ранее глава ведомства Дмитрий Аристов указывал на существенный рост количества иностранцев, депортируемых из страны. В первом же полугодии 2024 года было выдворено 39,5 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших законодательство.

Росстат, в свою очередь, раскрыл «портрет» среднестатистического мигранта в России. Им оказался состоящий в браке мужчина 20–24 лет родом из Таджикистана без высшего образования.