Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 30 июля 2024Мир

Захарова прокомментировала сотрудничество Украины с исламскими террористами

Захарова: сотрудничество Украины с террористами не вызывает удивления
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Glovbal Look Press

Сотрудничество Украины с исламскими террористами не вызывает удивления, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова дипломата приведены в ее Telegram-канале. Таким образом Захарова прокомментировала информацию о том, что украинская разведка могла иметь отношение к атаке повстанцев-туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали.

По ее словам, Москва много раз привлекала внимание мировой общественности к «повадкам» Киева. «Уверены, что истинная террористическая сущность киевского режима будет становиться все более очевидной для мирового сообщества», — поведала Захарова.

Действительно ли Украина имеет отношение к произошедшему в Мали, доподлинно неизвестно. Научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин выдвинул предположение, что украинская сторона могла, например, передавать туарегам оружие.

О боевом столкновении бойцов ЧВК «Вагнер» и туарегов стало известно в ночь на 28 июля. Потери ЧВК составили от 20 до 50 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Кроссовки с дырками, поношенная одежда и старые сумки. Почему молодежь по всему миру больше не покупает новые вещи?

      На Западе обозначили сроки ввода в строй переданных Украине истребителей F-16

      Венгрия отвергла обвинения в визовых послаблениях для россиян

      Рекордсмен мира отказался жить в Олимпийской деревне

      В «Хезболле» заявили о провале попытки Израиля убить командира движения

      Раскрыты подробности пожара в торговом центре в Симферополе

      США перестали платить зарплату осужденному в России военному

      В США предрекли провал «мирному плану Трампа» по Украине

      В США призвали понизить возраст мобилизации на Украине

      Против отца ликвидированных в Дагестане боевиков возбудили новое уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше