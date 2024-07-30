Захарова: сотрудничество Украины с террористами не вызывает удивления

Сотрудничество Украины с исламскими террористами не вызывает удивления, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова дипломата приведены в ее Telegram-канале. Таким образом Захарова прокомментировала информацию о том, что украинская разведка могла иметь отношение к атаке повстанцев-туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали.

По ее словам, Москва много раз привлекала внимание мировой общественности к «повадкам» Киева. «Уверены, что истинная террористическая сущность киевского режима будет становиться все более очевидной для мирового сообщества», — поведала Захарова.

Действительно ли Украина имеет отношение к произошедшему в Мали, доподлинно неизвестно. Научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин выдвинул предположение, что украинская сторона могла, например, передавать туарегам оружие.

О боевом столкновении бойцов ЧВК «Вагнер» и туарегов стало известно в ночь на 28 июля. Потери ЧВК составили от 20 до 50 человек.