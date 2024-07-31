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20:54, 31 июля 2024Силовые структуры

Адвокат усомнился во включении Винника в список обмена

Адвокат Бух: арестованного в США Винника не могут обменять до приговора
Александр Винник

Александр Винник. Фото: Giorgos Zachos / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Арестованный в США россиянин Александр Винник не может быть включен в список обмена до вынесения приговора по его делу. Об этом «Ленте.ру» сообщил его адвокат Аркадий Бух.

По словам адвоката, США обычно обменивают тех иностранцев, в отношении которых уже вынесено финальное решение. «У Винника в данном случае еще не было приговора, поэтому мы имеем другую ситуацию», — сказал Бух.

При этом адвокат отметил, что активно выступал за возвращение Винника в Россию и предпринимал к этому определенные шаги. Однако подробнее комментировать ситуацию отказался.

Ранее адвокат в беседе с «Лентой.ру» опроверг исчезновение Винника из базы данных Федерального бюро тюрем (ФБТ).

В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e. По версии следствия, через нее он отмыл 4 миллиарда долларов. 4 мая россиянин признал вину.

31 июля стало известно о подготовке крупного обмена заключенными между Россией и Западом. Из российских СИЗО и колоний вывезли четырех осужденных по резонансным делам.

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