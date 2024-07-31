«Аталанта» попрощалась с Миранчуком, который перешел в «Атланту Юнайтед»

Итальянская «Аталанта» попрощалась постом в соцсети X с российским полузащитником Алексеем Миранчуком, который перешел в американскую «Атланту Юнайтед».

«Алексей Миранчук завершил переход в "Атланту Юнайтед". Всего наилучшего, Леша, и спасибо за все», — написали в команде.

О трансфере Миранчука было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027-го с опцией продления еще на один год.

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Россиянин выступал за итальянский клуб с лета 2020 года, когда заключил с командой контракт по схеме «4+1». Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Торино».