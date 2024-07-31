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11:03, 31 июля 2024Силовые структуры

Дело рэпера Энди Картрайта снова рассмотрят в суде

В Петербурге пройдет новое заседание по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта
Марина Кохал

Марина Кохал. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Петербурге пройдет новое судебное заседание по делу о расправе над рэпером Энди Картрайтом (настоящее имя Александр Юшко). Об этом сообщает Пятый канал.

По данным издания, заседание состоится 2 августа. Так как судья Анжелика Морозова ушла в отставку, рассмотрение дела начнется заново согласно статьи 242 («Неизменность состава суда») УК РФ.

Рэпера без признаков жизни нашли 30 июля 2020 года. Было возбуждено уголовное дело о расправе, в которой обвинили вдову музыканта Марину Кохал. Она уверяла, что супруга не стало из-за передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» кончину. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что Юшко был здоров.

Следователи полагают, что Кохал могла расправиться с мужем из личной неприязни. Она купила препарат «НовоРапид ФлексПен» и 24 июля 2020 года обманным путем ввела его в тело рэпера. После этого у артиста развились шоковое состояние; при этом обвиняемая умышленно не вызвала скорую. В течение следующих пяти дней она, желая скрыть улики, используя пилу-ножовку и нож, расчленила тело мужа на 15 частей и уничтожила часть мягких тканей и внутренних органов.

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      Екатерина Кашурникова
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