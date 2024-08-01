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19:33, 1 августа 2024Силовые структуры

Вдове рэпера Картрайта изменили меру пресечения по делу о расправе над мужем

Суд освободил из-под домашнего ареста вдову рэпера Картрайта по делу об убийстве
Начало событий в новости Дело рэпера Энди Картрайта снова рассмотрят в суде
Марина Кохал

Марина Кохал. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения Марине Кохал, которая обвиняется в расправе над мужем рэпером Энди Картрайтом (Александр Юшко) и его расчленении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Кохал освободили из-под домашнего ареста и установили ей запрет определенных действий.

Рэпер Картрайт был обнаружен без признаков жизни 30 июля 2020 года. Следователи возбудили уголовное дело о расправе и предъявили обвинение вдове музыканта — Марине Кохал. По их версии, женщина могла расправиться с мужем из личной неприязни, для чего приобрела необходимый препарат и обманным путем ввела его в тело Картрайта.

В свою очередь, Кохал отрицает свою вину. Она уверяет, что ее мужа не стало из-за передозировки наркотиков, а она лишь расчленила его, чтобы скрыть «бесславную» кончину.

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      Олеся Мицкевич
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