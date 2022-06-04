Суд отложил заседание по делу об убийстве расчлененного рэпера Картрайта

Суд в Петербурге отложил на 21 июня заседание по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отложил предварительное заседание по делу об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) его женой Мариной Кохал на 21 июня. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Лукьянов.

«Стороной защиты был заявлен ряд ходатайств, и стороне обвинения нужно время, чтобы подготовить свои ответы», — пояснил Лукьянов.

Ранее Марина Кохал, не признавшая свою вину в убийстве и надругательстве над телом мужа, попросила суд о рассмотрении дела с участием присяжных. Этот вопрос также должен быть решен во время предварительных слушаний. В мае суд на полгода продлил Кохал срок домашнего ареста.

Следователи полагают, что Марина Кохал могла убить мужа из личной неприязни. Она купила препарат «НовоРапид ФлексПен» и 24 июля 2020 года обманным путем ввела его в тело рэпера. После этого у артиста развились шоковое состояние, от которого он скончался; при этом обвиняемая умышленно не вызвала скорую. В течение следующих пяти дней она, желая скрыть улики, используя пилу-ножовку и нож, расчленила тело мужа на 15 частей и уничтожила часть мягких тканей и внутренних органов.

О смерти артиста стало известно в конце июля 2020 года; было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили Марину Кохал. По ее версии, супруг умер от передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Но эксперты пришли к выводу, что мужчина был здоров и умер не своей смертью.