Губерниев раскрыл отношение к критике из-за высказываний об Олимпиаде

Губерниев поблагодарил критикующих его высказывания об Олимпиаде

Известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскрыл свое отношение к критике из-за его высказываний об Олимпийский играх в Париже. В беседе с «Лентой.ру» телеведущий поблагодарил хейтеров за повышение узнаваемости и капитализации.

«Это мои верные поклонники, которые все делают для того, чтобы повысить мою узнаваемость, капитализацию. Поэтому спасибо им большое», — сказал Губерниев.

Журналист отметил, что чувствует себя уверенно благодаря большому количеству критики.

«Мои социальные сети пестрят от количества просмотров, заходов и всевозможных реакций, поэтому это прекрасно. Поклонники делают очень много для капитализации публичных людей, но еще больше делают хейтеры, поэтому никогда я так уверенно себя не чувствовал, как сейчас», — заключил он.

Ранее Губерниев написал пост, в котором назвал Россию неспортивной страной. В комментариях к публикации подписчик попросил журналиста не возвращаться в страну. «Идиот, я в Вологде», — ответил телеведущий на этот призыв.

