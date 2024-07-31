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14:27, 31 июля 2024Интернет и СМИ

Губерниев раскрыл отношение к критике из-за высказываний об Олимпиаде

Губерниев поблагодарил критикующих его высказывания об Олимпиаде

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскрыл свое отношение к критике из-за его высказываний об Олимпийский играх в Париже. В беседе с «Лентой.ру» телеведущий поблагодарил хейтеров за повышение узнаваемости и капитализации.

«Это мои верные поклонники, которые все делают для того, чтобы повысить мою узнаваемость, капитализацию. Поэтому спасибо им большое», — сказал Губерниев.

Журналист отметил, что чувствует себя уверенно благодаря большому количеству критики.

«Мои социальные сети пестрят от количества просмотров, заходов и всевозможных реакций, поэтому это прекрасно. Поклонники делают очень много для капитализации публичных людей, но еще больше делают хейтеры, поэтому никогда я так уверенно себя не чувствовал, как сейчас», — заключил он.

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Ранее Губерниев написал пост, в котором назвал Россию неспортивной страной. В комментариях к публикации подписчик попросил журналиста не возвращаться в страну. «Идиот, я в Вологде», — ответил телеведущий на этот призыв.

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      Алена Шевченко
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