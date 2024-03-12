Губерниева выселили на улицу во время ЧР по лыжам. Он назвал тренера крепостным, а главу федерации — преступницей

Комментатору Губерниеву запретили жить в доме в Малиновке во время ЧР по лыжам

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева выселили на улицу из домика на стадионе в Малиновке во время чемпионата России (ЧР) по лыжам. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) таким образом отреагировала на критику комментатора в свой адрес — Губерниев обвинил организацию в инциденте с 17 пострадавшими спортсменками на Спартакиаде в Сочи.

Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договоренности и выселили на улицу... Опять на ворах шапки горят... Люди добрые, где же жить-то теперь? Дмитрий Губерниев спортивный журналист

Реагируя на выселение из домика, журналист пошутил, что ему придется разбить палатку и жить на улице, «радуя замечательных людей из ФЛГР [Федерации лыжных гонок России]». Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова предложила Губерниеву поселиться в их с Анастасией Фалеевой домике. Однако выставила условие — носить их лыжи и наводить порядок в комнате. Губерниев в шутку согласился с приглашением.

Губерниев высказался о главе федерации и ее команде

Скандал разразился после инцидента на Спартакиаде в Сочи 8 марта. Во время заезда произошел массовый завал, в гонке пострадали два десятка лыжниц. Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что в массовом завале виноват низкий уровень спортсменок. Одна из участниц масс-старта заявила, что подобные высказывания Вяльбе унизительны для спортсменок.

Елена Вяльбе Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губерниев не согласился с мнением Вяльбе и назвал преступниками людей, принявших решение о проведении гонки. По его словам, гонка проходила по биатлонной трассе в противоход.

Те люди, кто принимал решение о проведении гонки, — работники Минспорта, рейс-директор Беломестнов, Елена Вяльбе, вы — просто преступники, понимаете? Считаю, что вы должны ответить перед законом Дмитрий Губерниев спортивный журналист

Губерниев объявил, что после таких высказываний высших чиновников в федерации вся Россия увидела, что «в лыжах царит бардак, очковтирательство и безответственность». По его мнению, чиновники переложили ответственность и обвинили в инциденте детей.

Об инциденте высказалась и трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова. Ее дочь Васелина Рочева бежала в масс-старте в Сочи, избежав попадания в завал. Чемпионка рассказала, что забег проводился в крайне опасных условиях и его стоило отменить. «У меня ужас в душе! Совсем оторвались от реальности?!» — прокомментировала ситуацию именитая спортсменка.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам назвал Губерниева мерзавцем

Перепалка между федерацией и Губерниевым перетекла в Telegram-канал группы старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина. Сорин назвал правильным решение жюри о проведении гонок, несмотря на непростые погодные условия. «Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по-человечески?» — написал ему в комментариях Губерниев. В ответ на это Сорин назвал журналиста мерзавцем и заявил, что тот ведет себя не по-мужски.

Дмитрий, мерзавец — это вы. Вы поливаете грязью людей, используя свои возможности на ТВ, до окончания официальной проверки и оценки действий людей, которые ответственны за проведение гонки и Спартакиады в целом Егор Сорин старший тренер сборной России по лыжным гонкам

Губерниев позже ответил Cорину. Журналист заявил, что ему жаль тренера, и назвал его крепостным. «Он же живет при крепостном праве. Естественно, сейчас он будет отстаивать интересы помещика. Егор Сорин знает, что его могут продать, проиграть в карты», — посчитал он.

И еще для крепостного тренера Сорина, его хозяев и приспешников! Мне до окончания расследования нельзя называть мерзавцами людей , которые сотворили такое с нашими детьми? А им уже можно обвинять в произошедшем детей, юных лыжниц, которые, дескать, оказались неготовыми к соревнованиям и испугались? Я правильно понимаю? Может организаторам премию выдать и поблагодарить за Спартакиаду? Дмитрий Губерниев спортивный журналист

Комментатор также напомнил, что журналист обязан обращать внимание общественности на актуальные проблемы и помогать людям. «Кто этого всего не понимает, тот Егор Сорин», — заключил Губерниев.