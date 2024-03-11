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14:49, 11 марта 2024Спорт

Губерниева назвали мерзавцем из-за ситуации с массовым завалом лыжниц

Тренер сборной Сорин назвал Губерниева мерзавцем из-за ситуации с завалом лыжниц
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, осудившему тех, кто защищает организаторов женского масс-старта на Спартакиаде учащихся, где случился массовый завал спортсменок. Перепалка произошла в Telegram-канале группы Сорина.

Сорин назвал правильным решение жюри о проведении гонок, несмотря на непростые погодные условия. «Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по-человечески?» — написал ему в комментариях Губерниев.

В ответ на это Сорин назвал журналиста мерзавцем. «До окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведение конкретной гонки и в целом Спартакиады, вы позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ», — заявил тренер, отметив, что поведение Губерниева по-человечески и по-мужски неправильно.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала лыжниц после массового завала. Она заявила, что причина случившегося в низком уровне спортсменок.

Массовый завал во время гонки на десять километров произошелв Сочи 8 марта. Всего пострадало 18 лыжниц, они были госпитализированы. Прокуратура Адлерского района города Сочи начала проверку.

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      Дарья Коршунова
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