Губерниев ответил назвавшему его мерзавцем тренеру российских лыжников

Дмитрий Губерниев в ответ на критику тренера Сорина: он крепостной крестьянин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Егору Сорину, который раскритиковал его. Его слова приводит Sport24.

Губерниев заявил, что ему жаль тренера. «Он крепостной крестьянин, живет при крепостном праве, при барыне и господах. Знает, что его могут продать, в карты проиграть, обменять», — посчитал он.

Ранее Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся. В ответ на это Сорин назвал журналиста мерзавцем.

Массовый завал во время гонки на десять километров произошел в Сочи 8 марта. Всего пострадало 18 лыжниц, они были госпитализированы. Прокуратура Адлерского района города Сочи начала проверку.

