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12:16, 31 июля 2024Спорт

Ласицкене оценила уровень украинской прыгуньи-рекордсменки

Россиянка Ласицкене о рекорде украинской прыгуньи Магучих: это абсолютный космос
Ярослава Магучих

Ярослава Магучих. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила уровень украинской рекордсменки Ярославы Магучих. Ее слова приводит «Советский спорт».

По ее мнению, Магучих сейчас находится на другом уровне. «Это абсолютный космос, у нее великолепный результат. Для нее слово "лидер" — это мало. Она невероятная умничка», — заявила Ласицкене, добавив, что у россиян сейчас нет возможности превзойти результат украинки.

Ласицкене отказалась делать прогноз на результат Магучих на Олимпиаде-2024. «Олимпиада — это особая атмосфера, особый мандраж. Это будет великолепный турнир, а мы только как зрители», — отметила она.

7 июля Магучих побила державшийся 37 лет мировой рекорд в прыжках в высоту. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она показала результат 2,10 метра.

22-летняя Магучих — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. На Олимпийских играх в Токио она стала бронзовым призером, уступив только Ласицкене и австралийке Николе Макдермотт. Ранее украинка призвала запретить россиянам участие в международных турнирах.

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      Андрей Стрельцов
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