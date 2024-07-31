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07:31, 31 июля 2024Из жизни

Организаторы секс-чемпионата решили позвать зрителей на соревнования

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Шведская секс-федерация (SSF) объявила, что следующий Чемпионат мира по сексу состоится в Стокгольме в сентябре. Об этом сообщается на сайте организации.

Первенство состоится 28 сентября в районе Седермальм шведской столицы. Количество участников очередного секс-чемпионата пока не объявлено, однако его целью является «развлечение публики и выбор лучших в мире секс-искусства».

Главным нововведением соревнований станет присутствие 140 зрителей, которые могут приобрести билеты уже сейчас. SSF собирается распространить 115 обычных билетов стоимостью 2990 шведских крон (24 тысячи рублей) и 25 VIP-билетов, которые обойдутся желающим в 3990 крон (32 тысячи рублей). Зрители, купившие дорогие билеты, получат лучшие места, напитки, а также «дополнительные преимущества, которые оставят незабываемые впечатления».

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В конце июня победительница первого Чемпионата Европы по сексу, который прошел летом 2023 года, Мария Задравец заявила, что будет участвовать в соревнованиях в сентябре. В интервью Daily Star она рассказала, что потратила выигранные год назад деньги на покупку автомобиля BMW и увеличение груди.

Организованный основателем SSF Драганом Братичем первый Чемпионат Европы по сексу прошел в Гетеборге в июне 2023 года и вызвал несколько скандалов. Участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал Братич. Потасовка попала на видео. Кроме того, оказалось, что чемпионат не имеет официального статуса, так как Швеция не признавала секс видом спорта.

В марте 2024-го SSF провела мировое секс-первенство в Испании. Соревнования также закончились раньше времени из-за нескольких скандалов. Некоторые участники были вынуждены сняться с соревнований из-за травм, а другие были дисквалифицированы за употребление алкоголя и наркотиков, что запрещено уставом SSF.

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      Никита Савин
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