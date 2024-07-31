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17:48, 31 июля 2024Спорт

Спортсменка из Казахстана раскритиковала условия проживания в Олимпийской деревне

Триатлонистка Шабалина раскритиковала условия проживания в Олимпийской деревне

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Представительница Казахстана Екатерина Шабалина, выступающая в триатлоне, раскритиковала условия проживания в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка отметила, что ожидала большего. «К примеру, я пропустила свою тренировку по плаванию в бассейне из-за проблем с логистикой. А в нашем блоке, где живет команда атлеток из Казахстана, нет горячей воды», — рассказала Шабалина.

Ранее еще несколько спортсменов раскритиковали условия жизни в Олимпийской деревне. В частности, недовольными остались американская теннисистка Кори Гауфф, австралийская пловчиха Ариарне Титмус и сербский теннисист Новак Джокович.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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