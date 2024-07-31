В России рассказали о третьем этапе ядерных учений

Депутат Заварзин заявил об отработке всех нормативов на ядерных учениях России

Учения нестратегических ядерных сил очень важны, особенно в нынешнее время, убежден член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О начавшемся третьем этапе учений с тактическим ядерным оружием депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это профессиональное дело. Ядерные силы, когда учения проводят, разбивают их минимум на два-три этапа. Это отработка всех нормативов и корректировка всех задач, которые выполняют ядерные силы. Это очень важно, особенно в нынешнее время. Мы открыто говорим на эту тему. Ничего скрытного тут нет. Мы проводим учения регулярно. Это не первое учение. Все штатно», — поделился Заварзин.

Ранее Минобороны России показало кадры третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Уточняется, что этот этап направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения тактического ядерного оружия к выполнению боевых задач.

Первый этап учений прошел в мае, второй стартовал в июне. Учения связаны с необходимостью быть готовыми дать ответ на действия Запада, объяснял тогда зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что беспрецедентный виток напряженности на Украине требует ответных мер со стороны России.