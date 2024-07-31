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05:34, 31 июля 2024Мир

«Последствия могут оказаться неуправляемыми». Министр обороны России серьезно предостерег шефа Пентагона из-за Украины

Замглавы МИД Рябков: Белоусов направил Остину предостережение из-за Украины
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов направил шефу Пентагона Ллойду Остину предостережение о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона. Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми

Сергей Рябковзамглавы МИД РФ

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия и США вели закрытые контакты так называемого «второго трека» с участием политологов по вопросам, связанным с конфликтом на Украине.

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Белоусов дважды беседовал с Остином о ситуации на Украине

Глава Минобороны провел второй телефонный разговор с Остином 12 июля. Американская газета The New York Times сообщила, что Москва обнаружила следы готовящейся Украиной тайной операции против России, которая могла быть одобрена американцами. Тогда Белоусов прямо спросил Остина, знал ли об этом Пентагон.

Как сообщили NYT собеседники, представители Пентагона были удивлены подобным утверждением и поспешили его опровергнуть.

С начала специальной военной операции России на Украине шеф Пентагона пять раз беседовал с российским министром обороны, из них два — с Белоусовым после его вступления в должность.

Первый состоялся 25 июня. Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер уточнил, что стороны обсудили конфликт вокруг Украины, при этом Остин подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными США и России. Минобороны РФ заявило, что министр указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для Киева.

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В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн считает, что США могут использовать ядерное оружие из-за отчаянного положения на Украине. По его мнению, Россия практически победила Украину.

И поэтому у США есть выбор между унизительным поражением и, возможно, сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности

Рэй Макговернбывший аналитик ЦРУ

До этого американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Украину ожидает неизбежное поражение в конфликте с Россией. «Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции», — отметил он.

Комиссия Конгресса заявила о неготовности США к крупномасштабной войне

США оказались неспособны участвовать в крупномасштабном конфликте из-за нехватки военного потенциала. Соответствующие данные приводятся в отчете комиссии Конгресса США, представленном комитету Сената по вооруженным силам.

В последний раз США были готовы к такого рода конфликту во времена холодной войны, которая закончилась 35 лет назад. Сегодня [страна] не готова. (...) Военным не хватает возможностей и военного потенциала, которые необходимы для уверенности в том, что они могут сдерживать и побеждать в боевых действиях

отчет комиссии Конгресса США

Аудиторы обнаружили большие разрывы между «амбициями Пентагона и реальностью», говорится в документе.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник раскритиковал отчет. По мнению парламентария, он, вероятно, был пролоббирован представителями американской оружейной промышленности.

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      Марина Совина
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