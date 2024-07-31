Минобороны России показало кадры третьего этапа учений с тактическим ядерным оружием

МО РФ показало кадры третьего этапа учений с тактическим ядерным оружием

Минобороны России показало кадры третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Их ведомство опубликовало в Telegram-канале.

На третьем этапе учений военнослужащие отработают получение боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытое их выдвижение в позиционные районы. В учениях будут задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав Воздушно-космических сил.

Третий этап учений нестратегических ядерных сил начался в среду, 31 июля. Он направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения тактического ядерного оружия к выполнению боевых задачи.

Первый этап учений прошел в мае, второй стартовал в июне. Учения связаны с необходимостью быть готовыми дать ответ на действия Запада, объяснял тогда зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что беспрецедентный виток напряженности на Украине требует ответных мер со стороны России.