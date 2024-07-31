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09:49, 31 июля 2024Бывший СССР

В Армении осудили вандала за осквернение памятника детям блокадного Ленинграда

В Армении осквернившего памятник блокадникам в Ереване осудили на год заключения

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Житель Еревана Самвел Ширинян, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, был признан виновным и получил год лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Zhoghovurd.

По информации источников издания, суд общей юрисдикции установил для вандала испытательный срок длительностью три года.

Об осквернении памятника в Ереване стало известно 29 января. Уроженец столицы Армении Самвел Ширинян опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Глава СК России Александр Бастрыкин поручал возбудить дело по факту произошедшего.

Российское посольство в Армении назвало циничной провокацией осквернение памятника. Согласно заявлению ведомства, Ширинян топтал не возложенные к мемориалу венки, а дань уважения к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют.

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      Кристина Есикова
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