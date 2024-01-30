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Глава СК поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в Ереване
Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Ереване
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего будут установлены во взаимодействии с Министерством иностранных дел России.
Ранее в интернете появился видеоролик, на котором видно, как мужчина опрокинул венки у монумента и растоптал ленту в цветах российского флага. Выяснилось, что это сделал местный житель Самвел Ширинян.
По сообщениям местных жителей, он и ранее был замечен в разжигании русофобии.
Ранее сообщалось, что в СКР поручили возбудить дело по факту нападения студентов из Египта на пермяка.