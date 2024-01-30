Глава СК поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в Ереване

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Ереване

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего будут установлены во взаимодействии с Министерством иностранных дел России.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором видно, как мужчина опрокинул венки у монумента и растоптал ленту в цветах российского флага. Выяснилось, что это сделал местный житель Самвел Ширинян.

По сообщениям местных жителей, он и ранее был замечен в разжигании русофобии.

Ранее сообщалось, что в СКР поручили возбудить дело по факту нападения студентов из Египта на пермяка.