Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения египтян на россиянина

В СКР поручили возбудить дело после нападения студентов из Египта на пермяка

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения в Перми двоих студентов из Египта на мужчину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, председатель СК России дал указание представить доклад об установленных обстоятельствах по делу.

В декабре пермская полиция рассказала, что двое египетских студентов напали на 51-летнего мужчину неподалеку от одного из ТРК. Египтяне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотели отобрать у пермяка ноутбук и другие гаджеты, лежавшие в его рюкзаке. Они несколько раз ударили его бутылкой по голове и телу, забрали рюкзак с техникой и убежали. Ущерб был оценен в 70 тысяч рублей, нападавших задержали и арестовали.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с публикациями о драках несовершеннолетних в Нижнем Новгороде. Жители Канавинского района города в местных пабликах пожаловались, что подростки-мигранты организовали бойцовский клуб и устраивают уличные потасовки, во время которых старшие по возрасту обучают младших разным приемам.