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16:49, 30 января 2024Бывший СССР

Россия прокомментировала осквернение памятника в Ереване

Посольство России назвало циничной провокацией осквернение памятника в Ереване
Посольство России в Армении

Посольство России в Армении. Фото: 23artashes / Wikimedia

Посольство России в Армении назвало циничной провокацией осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда". Подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью», — сказано в публикации. Подчеркивается, что автор опубликованного в сети видеоролика топтал не возложенные к мемориалу венки, а дань уважения к лучшим чертам народа Армении, которую они символизируют.

Оценку посольства РФ разделяют в армянском обществе, об этом свидетельствует массовое негодование в соцсетях по поводу акта вандализма, отмечается в заявлении. Российская сторона также выразила надежду, что произошедшее получит соответствующую правовую оценку властей республики, а участников провокации привлекут к ответственности.

Ранее руководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов направил обращение в Генпрокуратуру страны из-за осквернения памятника. Кроме того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту произошедшего. Об осквернении памятника в Ереване стало известно 29 января. Как уточнялось, уроженец армянской столицы Самвел Ширинян опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.

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      Кристина Есикова
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