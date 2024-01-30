Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:57, 30 января 2024Бывший СССР

Русский дом обратился в прокуратуру после осквернения памятника в Ереване

Глава Русского дома Фефилов обратился в Генпрокуратуру из-за памятника в Ереване

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Руководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов направил обращение в Генпрокуратуру страны из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Фефилов подчеркивает, что призывы к насилию и разжигание межнациональной розни на основе событий Великой Отечественной войны (ВОВ) недопустимы. В обращении отмечается необходимость привлечь к уголовной ответственности Самвела Шириняна, осквернившего памятник.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника Ереване. Обстоятельства произошедшего установят во взаимодействии с российским МИД.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76

      В России ограничили ввоз ряда видов семян из недружественных стран

      Под Москвой большегруз смял легковушку на пункте взимания платы

      В России отреагировали на желание Японии заключить мирный договор

      В Госдуме участникам «Би-2» пригрозили тюрьмой в случае возвращении в Россию

      Лавров заявил о срыве западного проекта по Украине из-за России

      Лавров указал на нежелание Запада видеть отправки оружия с Украины

      В Германии заявили о подавленном состоянии Зеленского из-за ситуации на фронте

      Назван превосходящий МиГ-31 истребитель

      В МИД раскрыли пользу от расширения БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше