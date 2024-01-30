Русский дом обратился в прокуратуру после осквернения памятника в Ереване

Глава Русского дома Фефилов обратился в Генпрокуратуру из-за памятника в Ереване

Руководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов направил обращение в Генпрокуратуру страны из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Фефилов подчеркивает, что призывы к насилию и разжигание межнациональной розни на основе событий Великой Отечественной войны (ВОВ) недопустимы. В обращении отмечается необходимость привлечь к уголовной ответственности Самвела Шириняна, осквернившего памятник.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника Ереване. Обстоятельства произошедшего установят во взаимодействии с российским МИД.