В Кремле ответили на вопрос о связи роста выплат контрактникам с задачами СВО

Песков: выплаты за заключение контракта с ВС РФ направлены на поддержку военных

Рост единовременной выплаты за заключение контракта с Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) до 400 тысяч рублей не говорит об изменении задач специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля объяснил, что увеличение выплат «связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей за заключение контракта с Российской армией сроком на один год и более с целью выполнения задач в зоне СВО.

До этого об увеличении выплат контрактникам также объявили власти нескольких российских регионов. В Ростовской области граждане, заключившие контракт с ВС России до 31 августа 2024 года, получат 1,2 миллиона рублей. В Москве выплата выросла до 1,9 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге — до 1,8 миллиона рублей.