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11:08, 31 июля 2024Экономика

В России оценили вероятность роста ключевой ставки в 2024 году

ЦЦИ: аналитики ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 18 % до 2025 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Опрошенные Центром ценовых индексов (ЦЦИ) экономисты не ждут как новых повышений ключевой ставки ЦБ, так и скорого ее снижения, пишет «Коммерсантъ».

Хотя прогноз регулятора, в котором ставка до конца года указана в диапазоне от 18 до 19,4 процента, допускает повышение показателя, 11 из 14 опрошенных экспертов, отвечающих за прогнозирование валютных курсов и макроэкономических индикаторов, оценили ее текущее значение как пиковое.

В предыдущем прогнозе аналитики считали возможным снижение ставки уже в этом году, теперь же речь в нем идет о возможной корректировке до 16 процентов во втором квартале 2025-го и 12 процентов к концу года. Отмечается, что потенциал для снижения ставки появится по мере «остывания» перегретой экономики.

Регулятор в обновленном макропрогнозе дал рынку жесткий сигнал о возможности дополнительного повышения ставки во втором полугодии, что назвали неожиданным на фоне заложенного в ценах бумаг роста ставки с 16 до 18 процентов. Необходимость указанных изменений в ЦБ пообещали оценить на новых заседаниях своего совета директоров, ближайшее из которых намечено на 13 сентября.

Банк России на прошлой неделе поднял не только ключевую ставку, но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5--7 процентов.

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