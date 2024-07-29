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11:23, 29 июля 2024Экономика

Влияние роста ключевой ставки на стоимость акций в России оценили

«Ведомости»: на рынок акций РФ повлиял прогноз о возможном повышении ставки

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Снижение индекса Мосбиржи, который уверенно рос всю предыдущую неделю, а после решения Центробанка о повышении ключевой ставки снова ушел ниже трех тысяч пунктов, связано с влиянием довольно жесткого сигнала, которым сопроводил изменения регулятор, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По словам аналитика УК ПСБ Евгении Нестеренко, если сам подъем ставки уже был заложен в ценах бумаг, то резкое ужесточение макропрогноза и сигнал о рассмотрении дальнейшего повышения показателя уже в сентябре стали для рынка неожиданными.

В среднесрочной перспективе динамика фондового рынка будет зависеть от того, насколько эффективно повышение ставки купирует инфляцию, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Если темпы роста цен останутся высокими, то акции окажутся для инвесторов предпочтительнее инструментов с фиксированным доходом, объяснила она.

Банк России в пятницу поднял не только ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5--7 процентов.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции. В то же время эксперты считают, что ЦБ предстоит заняться поиском альтернативных инструментов борьбы с темпами роста цен, поскольку прежний инструментарий монетарной политики не работает в новых реалиях, когда повышение ставки практически никак не снижает потребительский спрос, разгоняющий инфляцию, а также играет против ее снижения и со стороны предложения.

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      Дмитрий Воронин
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