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10:20, 1 августа 2024Спорт

Губерниев обратился к вылетевшему с Олимпиады Медведеву

Губерниев: вылетевший с Олимпиады Медведев останется лицом российского спорта
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале обратился к вылетевшему с Олимпийских игр — 2024 теннисисту Даниилу Медведеву.

Губерниев поблагодарил Медведева за борьбу и эмоции. «Медведев проиграл, это спорт, это Олимпиада!!! Медведев был и останется лицом российского спорта!!! Нашим блестящим спортсменом!!! Кто этого не понимает — тот пенек горелый», — написал журналист.

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31 июля Медведев покинул олимпийский турнир в третьем круге. Россиянин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 3:6, 6:7.

Из семи российских теннисистов, выступавших на Олимпиаде, в борьбе за медали остались две спортсменки. Это Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые вышли в четвертьфинал в женском парном разряде.

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