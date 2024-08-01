Губерниев обратился к вылетевшему с Олимпиады Медведеву

Губерниев: вылетевший с Олимпиады Медведев останется лицом российского спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале обратился к вылетевшему с Олимпийских игр — 2024 теннисисту Даниилу Медведеву.

Губерниев поблагодарил Медведева за борьбу и эмоции. «Медведев проиграл, это спорт, это Олимпиада!!! Медведев был и останется лицом российского спорта!!! Нашим блестящим спортсменом!!! Кто этого не понимает — тот пенек горелый», — написал журналист.

31 июля Медведев покинул олимпийский турнир в третьем круге. Россиянин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 3:6, 6:7.

Из семи российских теннисистов, выступавших на Олимпиаде, в борьбе за медали остались две спортсменки. Это Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые вышли в четвертьфинал в женском парном разряде.

