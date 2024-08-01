Российские теннисистки эмоционально отреагировали на вылет Медведева с Олимпиады

Андреева и Шнайдер после вылета Медведева с Олимпиады: мы остались одни, кабздец

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер эмоционально отреагировали на вылет своего коллеги Даниила Медведева с Олимпийских игр-2024. Их слова передает Sport24.

Андреева удивилась, что они со Шнайдер остались одни из россиян в теннисном турнире. «Кабздец. Теперь я чувствую давление», — сказала она. «Сомнительно. Но не окей», — добавила Шнайдер.

Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал в женском парном разряде. Им предстоит сыграть против представительниц Чехии Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой.

Всего приглашение выступить на Играх в Париже приняли семь российских теннисистов. Помимо вышеуказанных игроков, в их число вошли Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова и Елена Веснина.

